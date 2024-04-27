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В "Ахмате" выразили надежду, что смогут договориться с КФФ насчет Магомеда Адиева

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Тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Генеральный директор ФК "Ахмат" Ахмед Айдамиров высказался о продолжении работы с Магомедом Адиевым, который также возглавляет сборную Казахстана, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"Адиев пришёл за день до его первой игры в "Ахмате". В последнее время он работал в сборной Казахстана и доказал всем, что он хороший специалист… Видно, что команда не в очень хорошем психологическом состоянии, но она бьется…

Конечно, у Адиева есть кредит доверия в "Ахмате". Не будет никакого "вдруг". Надеемся, что мы договоримся с федерацией футбола Казахстана и он останется", — сказал Айдамиров.

Напомним, что Магомед Адиев возглавляет сборную Казахстана по футболу с апреля 2022 года, а 5 апреля текущего года он занял пост главного тренера грозненского клуба.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2092154-v-ahmate-vyrazili-nadezhdu-chto-smogut-dogovoritsya-s-kff-naschet-magomeda-adieva/

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