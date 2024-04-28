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Результативной ничьей завершился первый матч "Елимая" на своем поле против "Ордабасы"

Опубликовано:

Игроки ФК "Елимай"
Игроки ФК "Елимай": Пресс-служба ФК "Елимай"

Действующий чемпион Казахстана ФК "Ордабасы" сыграл вничью с семипалатинским "Елимаем" в матче 6-го тура чемпионата страны, сообщает корреспондент NUR.KZ.

"Елимай" впервые в текущем сезоне провел домашнюю игру на своем стадионе "Спартак".

Хозяева забили быстрый гол уже на третьей минуте встречи. Счет открыл французский нападающий Сада Тиуб, завершив массированную атаку своей команды.

"Ордабасы" забил ответный мяч спустя 10 минут. Голкипер "Елимая" Денис Кавлинов совершил ошибку при игре на выходе, этим воспользовался игрок соперников Дембо Дарбо и сравнял счет.

Итоговый счет в матче чемпионов КПЛ и Первой лиги прошлого сезона 1:1.

Напомним, что шымкентская команда в скором времени может лишиться главного тренера Александра Седнева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2092517-rezultativnoy-nichey-zavershilsya-pervyy-match-elimaya-na-svoem-pole-protiv-ordabasy/

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