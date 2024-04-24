Действующий чемпион Казахстана может лишиться главного тренера

Главный тренер шымкентского футбольного клуба "Ордабасы" Александр Седнев попросил руководство клуба отпустить его с занимаемой должности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.
"Главный тренер команды Александр Седнев, после матча с "Кызыл-Жаром" уведомил руководство клуба о желании покинуть клуб. Руководство города Шымкент взяло время на принятие решения", – говорится в официальном сообщении.
Напомним, что матч "Ордабасы" – "Кызыл-Жар" завершился вничью со счетом 1:1. Шымкенсткая команда занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 8 очков в пяти матчах.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Седневу со стороны минского "Динамо". Подчеркнем, что Седнев является уроженцем Беларуси.
В 2023 году специалист привел "Ордабасы" к первому чемпионству в истории клуба.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2089952-deystvuyuschiy-chempion-kazahstana-mozhet-lishitsya-glavnogo-trenera/