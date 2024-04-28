Юношескую сборную Казахстана разгромили со счетом 5:1 на турнире УЕФА

Юношеская сборная Казахстана по футболу (до 16 лет) потерпела разгромное поражение от сверстников из Ганы на турнире "Кубок развития УЕФА", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Для наших футболистов это третий матч в рамках данного турнира. Ранее сборная Казахстана с минимальной разницей в счете проиграла России (0:1). А в первом матче команду разгромили сербы (0:4).

Заключительный матч сборной Казахстана до 16 лет на Кубке развития УЕФА с Ганой завершился поражением нашей молодежки со счетом 1:5.

Отметим, что первый гол в данной встрече забил казахстанский игрок. Полузащитник Ербол Курманахан реализовал свой момент на 21-й минуте.

Таким образом, юношеская сборная Казахстана завершила свои выступления на данном турнире, проиграв все три встречи.

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