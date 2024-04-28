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Юношескую сборную Казахстана разгромили со счетом 5:1 на турнире УЕФА

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Футболисты юношеской сборной Казахстана
Футболисты юношеской сборной Казахстана: КФФ

Юношеская сборная Казахстана по футболу (до 16 лет) потерпела разгромное поражение от сверстников из Ганы на турнире "Кубок развития УЕФА", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Для наших футболистов это третий матч в рамках данного турнира. Ранее сборная Казахстана с минимальной разницей в счете проиграла России (0:1). А в первом матче команду разгромили сербы (0:4).

Заключительный матч сборной Казахстана до 16 лет на Кубке развития УЕФА с Ганой завершился поражением нашей молодежки со счетом 1:5.

Отметим, что первый гол в данной встрече забил казахстанский игрок. Полузащитник Ербол Курманахан реализовал свой момент на 21-й минуте.

Таким образом, юношеская сборная Казахстана завершила свои выступления на данном турнире, проиграв все три встречи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2092490-yunosheskuyu-sbornuyu-kazahstana-razgromili-so-schetom-1-5-na-turnire-uefa/

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