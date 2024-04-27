"Кайрат" на последних секундах проиграл аутсайдеру КПЛ

Футболисты алматинского "Кайрата" сенсационно проиграли кызылординскому "Кайсару" в выездном матче шестого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе имени Гани Муратбаева и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте забил казахстанский форвард Айбар Жаксылыков, воспользовавшийся ошибкой голкипера Данила Устименко.

Вратарь гостей в этом эпизоде получил травму, из-за чего на последние секунды в ворота встал центральный защитник команды Дамир Касабулат.

"Кайрат" продлил безвыигрышную серию в КПЛ до трех матчей. После шести встреч в активе алматинцев восемь очков и шестое место в таблице. При этом по итогам оставшихся матчей тура его могут обогнать семейский "Елимай" и талдыкорганский "Жетысу".

"Кайсар" одержал первую победу в сезоне КПЛ и продлил беспроигрышную серию до двух встреч. С четырьмя очками после пяти матчей кызылординцы поднялись с последней строчки в таблице и заняли 12-е место, обогнав карагандинский "Шахтер".

В следующем туре "Кайрат" примет "Атырау", а "Кайсар" сыграет на выезде с "Шахтером".

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