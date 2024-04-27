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Футбольных болельщиков наказали в Алматы

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Болельщики в Алматы
Болельщики. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Футбольные болельщики, допустившие в Алматы нецензурную брань и загрязнение мест общего пользования, привлечены к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, в отношении правонарушителей также были приняты меры административного воздействия за мелкое хулиганство, нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях, распитие алкогольных напитков в общественном месте.

"Необходимо подчеркнуть, что таким поведением наносится урон не только институту "футбольных болельщиков", но и имиджу всей страны. Болеть за свои команды, эмоционально их поддерживать можно и нужно, но исключительно в рамках закона. Не оскорбляя своим поведением как оппонентов, так и обычных граждан.

Уважаемые граждане! МВД напоминает о необходимости соблюдения принципа "Закон и порядок". Закон един для всех. Каждое противоправное действие, посягающее на общественный порядок, обязательно повлечет за собой ответственность", - заявил начальник департамента - официальный представитель МВД.

Напомним, ранее стало известно, что штаб-квартира Казахстанской федерации футбола (КФФ) переедет из Астаны в Актобе.

Глава КФФ Адлет Барменкулов побывал в Актобе с визитом и представил стратегию развития казахстанского футбола. Он рассчитывает, что "в будущем Актобе станет передовым регионом по подготовке кадров в этом виде спорта". Одним из шагов по реализации поставленных планов и станет переезд штаб-квартиры КФФ. Конкретных сроков смены локации не озвучивалось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2092115-futbolnyh-bolelshchikov-nakazali-v-almaty/

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