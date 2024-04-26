Казахстанская федерация футбола переедет из Астаны

Штаб-квартира Казахстанской федерации футбола (КФФ) переместится из Астаны в Актобе, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление акимата Актюбинской области в Instagram.

Глава КФФ Адлет Барменкулов прибыл в Актобе с визитом. Вместе с заместителем акима области и председателем совета директоров ФК "Актобе" Галымжаном Елеуовым он встретился с футбольным активом региона.

Сообщается, что в ходе мероприятия Барменкулов представил стратегию развития казахстанского футбола. Он рассчитывает, что "в будущем Актобе станет передовым регионом по подготовке кадров в этом виде спорта".

Одним из шагов по реализации поставленных планов станет переезд штаб-квартиры КФФ. По словам Барменкулова, она будет располагаться не в Астане, а в Актобе. Конкретных сроков смены локации не называется.

Барменкулов был избран главой Казахстанской федерации футбола в 2022 году.

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