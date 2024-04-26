Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанская федерация футбола переедет из Астаны

Опубликовано:

Конференция Казахстанской федерации футбола
Конференция Казахстанской федерации футбола. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Штаб-квартира Казахстанской федерации футбола (КФФ) переместится из Астаны в Актобе, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление акимата Актюбинской области в Instagram.

Глава КФФ Адлет Барменкулов прибыл в Актобе с визитом. Вместе с заместителем акима области и председателем совета директоров ФК "Актобе" Галымжаном Елеуовым он встретился с футбольным активом региона.

Сообщается, что в ходе мероприятия Барменкулов представил стратегию развития казахстанского футбола. Он рассчитывает, что "в будущем Актобе станет передовым регионом по подготовке кадров в этом виде спорта".

Одним из шагов по реализации поставленных планов станет переезд штаб-квартиры КФФ. По словам Барменкулова, она будет располагаться не в Астане, а в Актобе. Конкретных сроков смены локации не называется.

Барменкулов был избран главой Казахстанской федерации футбола в 2022 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2091956-kazahstanskaya-federaciya-futbola-pereedet-iz-astany/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.