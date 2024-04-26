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Один гол определил победителя в матче Казахстан – Россия среди юношей на турнире УЕФА

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Футболисты юношеской сборной Казахстана
Футболисты юношеской сборной Казахстана: КФФ | Айбар Рысдаулет

Юношеские сборные Казахстана и России по футболу до 16 лет встретились на поле в рамках матча Турнира Развития УЕФА в Волгограде (Россия), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре данного турнира юные казахстанские футболисты потерпели поражение от своих сверстников из России с минимальным разрывом в счете 0:1. Единственный гол в матче забил левый вингер Максим Чушкин (29-я минута), выступающий в молодежке московского "Спартака".

Голевую передачу на свой счет записал Даниил Тушич.

24 апреля Казахстан потерпел разгромное поражение от сборной Сербии (U16) на старте турнира, пропустив 4 безответных гола в свои ворота.

28 апреля нашу молодежку ожидает заключительное выступление на данном турнире, последним соперником выступит сборная Ганы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2092061-odin-gol-opredelil-pobeditelya-v-matche-kazahstan-rossiya-sredi-yunoshey-na-turnire-uefa/

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