Один гол определил победителя в матче Казахстан – Россия среди юношей на турнире УЕФА

Юношеские сборные Казахстана и России по футболу до 16 лет встретились на поле в рамках матча Турнира Развития УЕФА в Волгограде (Россия), сообщает корреспондент NUR.KZ.
Во втором туре данного турнира юные казахстанские футболисты потерпели поражение от своих сверстников из России с минимальным разрывом в счете 0:1. Единственный гол в матче забил левый вингер Максим Чушкин (29-я минута), выступающий в молодежке московского "Спартака".
Голевую передачу на свой счет записал Даниил Тушич.
24 апреля Казахстан потерпел разгромное поражение от сборной Сербии (U16) на старте турнира, пропустив 4 безответных гола в свои ворота.
28 апреля нашу молодежку ожидает заключительное выступление на данном турнире, последним соперником выступит сборная Ганы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2092061-odin-gol-opredelil-pobeditelya-v-matche-kazahstan-rossiya-sredi-yunoshey-na-turnire-uefa/