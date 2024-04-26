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"Об этом тяжело рассуждать": Магомед Адиев – о продлении контракта со сборной Казахстана

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Российский футбольный тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Действующий главный тренер сборной Казахстана по футболу и ФК "Ахмат" Магомед Адиев высказался о продлении своего контракта с национальной командой, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

"Пока рано говорить о моих контрактах. Я работаю до конца сезона в "Ахмате", и до конца года у меня контракт с казахстанской федерацией. Вопрос открыт, самое главное — сохранить "Ахмат" в премьер‑лиге. И потом дальше решать.
Был разговор, чтобы продлить контракт. Сейчас об этом тяжело рассуждать", — заявил Адиев.

Напомним, что специалист возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года, команда под руководством тренера поднялась в следующий дивизион Лиги наций, а также заняла третье место в отборочном цикле на Евро-2024.

С 5 апреля текущего года Магомед Адиев совмещает должности главного тренера в национальной команде и ФК "Ахмат".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2091455-ob-etom-tyazhelo-rassuzhdat-magomed-adiev-o-prodlenii-kontrakta-so-sbornoy-kazahstana/

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