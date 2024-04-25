"Зенит" потерпел поражение после замены Нуралы Алипа в важном матче

"Зенит", в составе которого выступает казахстанец Нуралы Алип, потерпел поражение в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги с казанским ФК "Рубин", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Игра завершилась "сухим" поражением "Зенита" со счетом 0:2.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе хозяев и был заменен в начале второго тайма. Через 4 минуты нападающий "Рубина" Мирлинд Даку забил первый гол, а на 67-й минуте Александр Мартынович удвоил разницу в счете.

"Зенит" занимает лидерскую позицию в таблице РПЛ, набрав 50 очков в 25-и встречах. Однако это поражение сократило отставание "Краснодара", идущего на втором месте, от петербуржцев до одного очка.

Напомним, ранее Нуралы Алип номинировали на звание лучшего игрока года в лиге.

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