Нуралы Алип номинирован на звание лучшего игрока года в РПЛ

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, выступающий в ФК "Зенит", попал в расширенный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Алипа включили в лонг-версию премии Герои РПЛ в категории защитники. Также вместе с казахстанцем в список данной категории попали его одноклубники Родригао, Страхиня Эракович и Дуглас Сантос.

Расширенный список представлен из сотни футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге.

По сообщению организаторов, на первом этапе журналисты и блогеры отберут 30 лучших, по их мнению, а списки финалистов со 2 мая болельщики определят в голосовании на платформе премии. Кроме того, каждый из топ-100 поборется за звание лучшего на своей позиции.

В текущем сезоне за "Зенит" Нуралы Алип провел 29 матчей во всех турнирах, в которых не отметился ни одним результативным действием и получил пять желтых карточек.

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