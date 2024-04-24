Детали дисквалификации Рамазана Оразова раскрыли в "Актобе"

Пресс-служба "Актобе" опубликовала в Instagram заявление по поводу дисквалификации полузащитника сборной Казахстана по футболу Рамазана Оразова, передает NUR.KZ.

Спортсмен не участвовал в последнем матче команды против алматинского "Кайрата", о чем стало известно незадолго до игры. В Telegram-канале "Серый CARDINAL" появилась информация, что на Оразова наложили дисквалификацию. Причиной называлась жалоба, которую в 2021 году подал "Кайрат" из-за невыплаченной компенсации суммой около 20 тысяч евро.

В "Актобе" официально подтвердили, что 16 апреля Оразов получил письмо от ФИФА с сообщением о полугодовой дисквалификации, в связи с чем пропустил прошлый матч.

"Официально сообщаем, что ФК "Актобе" и Казахстанская федерация футбола успешно решили вопрос с дисквалификацией Рамазана Оразова. Он сможет принять участие в предстоящей встрече команды с "Жетысу", которая состоится 28 апреля в Талдыкоргане", — заявили в "Актобе".

В нынешнем сезоне Казахстанской премьер-лиги Оразов принял участие в трех матчах и отметился двумя голевыми передачами.

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