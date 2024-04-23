"Актобе", "Астану" и "Женис" оштрафовали за поведение болельщиков

Казахстанская федерация футбола на своем официальном сайте опубликовала итоги очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), передает NUR.KZ.

По итогам матчей 1/8 финала Кубка Казахстана были наложены санкции за "неподобающее поведение зрителей". КДК зафиксировал взаимные оскорбления болельщиков "Астаны" и "Жениса" во время очного матча столичных команд, а также выкрикивания нецензурных оскорблений в адрес алматинского "Кайрата" со стороны фанатов "Актобе" в игре с талдыкорганским "Жетысу". На все три клуба наложили штраф в размере 20 МРП.

Кроме того, по итогам матча Кубка Казахстана с "Атырау" на 50 МРП оштрафовали астанинский SD Family. Причиной стало "недисциплинированное поведение команды", выразившееся в получении ее футболистами шести желтых карточек.

Также КДК вынес санкции после нескольких игр четвертого тура Казахстанской премьер-лиги. Петропавловский "Кызыл-Жар" оштрафовали на 60 МРП за отсутствие представителей медицинской и противопожарной служб на организационном совещании перед матчем с "Женисом".

Аналогичную сумму должна выплатить "Астана" из-за использования болельщиками пиротехнических средств на игре с карагандинским "Шахтером". Штраф в размере 100 МРП наложен на кызылординский "Кайсар" за то, что футболисты команды получили пять желтых карточек в матче с семейским "Елимаем".

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