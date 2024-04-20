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Боранбаев после матча с "Актобе": Судьи убили "Кайрат"

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Казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев резко высказался о судействе в матче алматинской команды с "Актобе", передает Meta-ratings.kz.

В субботу "Кайрат" на своем поле уступил принципиальному сопернику со счетом 1:3 в рамках пятого тура чемпионата Казахстана по футболу. Первый мяч "Актобе" забил с пенальти, назначение которого вызвало споры в информационном поле.

"Судьи убили "Кайрат". С таким судейством футбол в Казахстане не будет развиваться", — приводит источник слова Боранбаева перед пресс-конференцией по окончании матча.

Поражение от "Актобе" стало для "Кайрата" первым в сезоне. После пятого тура алматинцы опустились с первой на четвертую позицию в таблице. "Актобе" стал лидером Казахстанской премьер-лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2088344-boranbaev-posle-matcha-s-aktobe-sudi-ubili-kayrat/

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