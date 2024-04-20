Удаление и травма вратаря: аутсайдер КПЛ набрал первое очко в драматичном матче

Футболисты кызылординского "Кайсара" на своем поле сыграли вничью с "Атырау" и набрали первое очко в сезоне Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Встреча пятого тура на Стадионе имени Гани Муратбаева завершилась со счетом 1:1. На 53-й минуте гостей вперед вывел португалец Педру Эужениу, который вышел на замену сразу после перерыва.

В середине второго тайма травму получил основной вратарь хозяев Егор Хаткевич. Казахстанец Владислав Саенко заменил белорусского голкипера на 71-й минуте, а уже на 74-й пропустил мяч от белоруса Валерия Громыко.

В дальнейшем счет остался без изменений. При этом "Атырау" завершал матч в меньшинстве после удаления белоруса Игоря Стасевича. Главный арбитр на 87-й минуте показал красную карточку капитану гостей после применения системы VAR.

Ничья позволила "Кайсару" набрать первое очко в сезоне после четырех матчей. Однако кызылординцы по-прежнему замыкают турнирную таблицу, занимая 13-е место.

В активе "Атырау" теперь четыре очка после пяти встреч. Команда поднялась на восьмую позицию.

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