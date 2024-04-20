Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Удаление и травма вратаря: аутсайдер КПЛ набрал первое очко в драматичном матче

Опубликовано:

Футболисты "Кайсара" перед матчет
Футболисты "Кайсара". Фото: Пресс-служба ФК "Кайсар"

Футболисты кызылординского "Кайсара" на своем поле сыграли вничью с "Атырау" и набрали первое очко в сезоне Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Встреча пятого тура на Стадионе имени Гани Муратбаева завершилась со счетом 1:1. На 53-й минуте гостей вперед вывел португалец Педру Эужениу, который вышел на замену сразу после перерыва.

В середине второго тайма травму получил основной вратарь хозяев Егор Хаткевич. Казахстанец Владислав Саенко заменил белорусского голкипера на 71-й минуте, а уже на 74-й пропустил мяч от белоруса Валерия Громыко.

В дальнейшем счет остался без изменений. При этом "Атырау" завершал матч в меньшинстве после удаления белоруса Игоря Стасевича. Главный арбитр на 87-й минуте показал красную карточку капитану гостей после применения системы VAR.

Ничья позволила "Кайсару" набрать первое очко в сезоне после четырех матчей. Однако кызылординцы по-прежнему замыкают турнирную таблицу, занимая 13-е место.

В активе "Атырау" теперь четыре очка после пяти встреч. Команда поднялась на восьмую позицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2088251-udalenie-i-travma-vratarya-autsayder-kpl-nabral-pervoe-ochko-v-dramatichnom-matche/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.