"Ливерпуль" выбыл из четвертьфинала Лиги Европы после сенсационного разгрома

"Ливерпуль" не вышел в полуфинальную стадию Лиги Европы УЕФА, несмотря на минимальную победу в ответном матче с итальянской "Аталантой", передает NUR.KZ.
Мерсисайдцы одержали минимальную в гостевой игре со счетом 1:0. Единственный мяч забил главный голеадор команды египтянин Мохаммед Салах, успешно реализовавший пенальти на седьмой минуте.
Однако из-за поражения в первой игре на "Энфилде" со счетом 3:0 "Ливерпуль" в последний сезон под руководством Юргена Клоппа остается без трофея на европейской арене.
"Аталанта" – "Ливерпуль" 0:1 (3:1)
"Марсель" на своем поле отыгрался после поражения "Бенфике" в первой встрече. Французская команда в основное время победила со счетом 1:0 и вырвала победу по сумме двух матчей в серии пенальти.
"Марсель" – "Бенфика" 1:0 (2:2) (4:2 по пенальти)
В полуфинале "Марсель" сыграет с "Аталантой", матчи состоятся 2 и 9 мая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2087408-liverpul-vybyl-iz-chetvertfinala-ligi-evropy-posle-sensatsionnogo-razgroma/