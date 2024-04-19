"Ливерпуль" выбыл из четвертьфинала Лиги Европы после сенсационного разгрома

"Ливерпуль" не вышел в полуфинальную стадию Лиги Европы УЕФА, несмотря на минимальную победу в ответном матче с итальянской "Аталантой", передает NUR.KZ.

Мерсисайдцы одержали минимальную в гостевой игре со счетом 1:0. Единственный мяч забил главный голеадор команды египтянин Мохаммед Салах, успешно реализовавший пенальти на седьмой минуте.

Однако из-за поражения в первой игре на "Энфилде" со счетом 3:0 "Ливерпуль" в последний сезон под руководством Юргена Клоппа остается без трофея на европейской арене.

"Аталанта" – "Ливерпуль" 0:1 (3:1)

"Марсель" на своем поле отыгрался после поражения "Бенфике" в первой встрече. Французская команда в основное время победила со счетом 1:0 и вырвала победу по сумме двух матчей в серии пенальти.

"Марсель" – "Бенфика" 1:0 (2:2) (4:2 по пенальти)

В полуфинале "Марсель" сыграет с "Аталантой", матчи состоятся 2 и 9 мая.

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