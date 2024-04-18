Казахстанская федерация футбола получила награду от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наградил Казахстанскую федерацию футбола (КФФ), передает NUR.KZ со ссылкой на заявление национальной организации в Instagram.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась церемония награждения UEFA Grassroots Awards сезона-2023/24, посвященная достижениям в сфере массового спорта.

Проект КФФ "Фестиваль футбола среди воспитанников детских домов" признали лучшим по вовлечению в футбол. Награду от лица казахстанской организации получил ее генеральный секретарь Андрей Дудин.

"Фестиваль футбола среди воспитанников детских домов" проходил в течение нескольких месяцев прошлого года. Его принимали такие города, как Костанай, Павлодар, Тараз, Алматы, Петропавловск, Шымкент, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Караганда и Бурабай.

"[Проект] представлял собой уникальную возможность для воспитанников детских домов Казахстана развивать навыки командной работы, укреплять физическое и психологическое здоровье, а также создавать благоприятную социальную среду", — заявили в КФФ.

Кандидаты на премию UEFA Grassroots Awards, которая вручается с 2010 года, выдвигаются национальными футбольными ассоциациями Европы, а лауреаты выбираются комитетом УЕФА по развитию и технической помощи на основе рекомендаций, сделанных массовой комиссией организации.

Второе место в рейтинге проектов по вовлечению в футбол по итогам сезона-2023/24 заняли представители Чехии, третье — Германии.

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