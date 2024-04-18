Главное о полуфинале Лиги чемпионов: участники, сетка команд и даты матчей

В четверг 18 апреля определились все четыре клуба, которые выступят в качестве участников полуфинала самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов УЕФА, сообщает NUR.KZ.
Напомним, что в четвертьфинале дортмундская "Боруссия" прошла "Атлетико" Мадрид с общим счетом 4:2, "ПСЖ" победил "Барселону" по сумме двух встреч 6:4, "Бавария" одержала победу над лондонским "Арсеналом" со счетом 3:2 по ходу двух игр, а "Реал" победил "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти (4:4 по ходу матчей, 4:3 по пенальти).
Полуфинальные матчи стартуют 30 апреля.
В первой игре "Бавария" на своем поле примет "Реал", "Боруссия" на домашней арене будет противостоять "ПСЖ".
Ответные встречи пройдут 7 мая, время начала матчей будет известно позже.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2086754-glavnoe-o-polufinale-ligi-chempionov-uchastniki-setka-komand-i-daty-matchey/