Появилась информация о том, где пройдут еврокубковые матчи казахстанских клубов

В СМИ появилась информация о том, что еврокубковые матчи казахстанских команд пройдут за рубежом, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграмм-канал "Серый CARDINAL".

Столичный стадион на данный момент единственный в Казахстане соответствует стандартам, но в сентябре там пройдут Всемирные Игры кочевников. При этом отмечается, что «реконструкция» или «ремонт» этой арены до конца года может и вовсе не завершится.

Теоретически может случиться так, что наши клубы групповой стадии еврокубков (если выйдут) не смогут выступить в Казахстане. Дело в том, что Центральный стадион в Алматы пока не получил допуск для игр групповых стадий УЕФА и матчей национальной сборной.

Напомним, шымкентский "Ордабасы", как чемпион Казахстанской премьер-лиги прошлого года сыграет в квалификации Лиги Чемпионов.

Костанайский "Тобол", как обладатель Кубка Казахстана выступит в Лиге Европы УЕФА.

Путевки в Лигу конференций получили серебряный и бронзовый призеры КПЛ-2023 — "Астана" и "Актобе" соответственно.

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