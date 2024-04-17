Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Появилась информация о том, где пройдут еврокубковые матчи казахстанских клубов

Опубликовано:

Футбольный стадион
Иллюстративное фото: Pixabay

В СМИ появилась информация о том, что еврокубковые матчи казахстанских команд пройдут за рубежом, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграмм-канал "Серый CARDINAL".

Столичный стадион на данный момент единственный в Казахстане соответствует стандартам, но в сентябре там пройдут Всемирные Игры кочевников. При этом отмечается, что «реконструкция» или «ремонт» этой арены до конца года может и вовсе не завершится.

Теоретически может случиться так, что наши клубы групповой стадии еврокубков (если выйдут) не смогут выступить в Казахстане. Дело в том, что Центральный стадион в Алматы пока не получил допуск для игр групповых стадий УЕФА и матчей национальной сборной.

Напомним, шымкентский "Ордабасы", как чемпион Казахстанской премьер-лиги прошлого года сыграет в квалификации Лиги Чемпионов.

Костанайский "Тобол", как обладатель Кубка Казахстана выступит в Лиге Европы УЕФА.

Путевки в Лигу конференций получили серебряный и бронзовый призеры КПЛ-2023 — "Астана" и "Актобе" соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2086436-poyavilas-informatsiya-o-tom-gde-proydut-evrokubkovye-matchi-kazahstanskih-klubov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.