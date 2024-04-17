"Мы не можем молчать": Хави разгневался на судью после разгрома от "ПСЖ" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер "Барселоны" испанец Хави Эрнандес прокомментировал действия судьи в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА против «ПСЖ», передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Главный арбитр встречи Иштван Ковач на 29-й минуте принял решение удалить центрального защитника "Барселоны" уругвайца Рональда Араухо из-за его фола на игроке "ПСЖ" Брэдли Барколя.

Французский футболист с мячом направлялся в сторону ворот "Барсы", после чего Араухо совершил фол, рефери посчитал данный эпизод срывом голевого эпизода и показал защитнику красную карточку.

"Для меня красная карточка в таком матче – это слишком. Оставаться вдесятером недопустимо, это уже совсем другая игра. У нас были хорошие моменты, но мы пропускали, потому что играть в численном меньшинстве очень тяжело

Обидно, что работа всего сезона заканчивается из‑за судейского решения. Это удаление – лишнее. Я сказал арбитру, что он был очень плох, что это была катастрофа. Я не люблю говорить о судьях, но сейчас мы не можем молчать", - заявил Хави.

Данный инцидент в последствии стал решающим в матче, поскольку "сине-гранатовые" к тому моменту вели со счетом 1:0, через 11 минут пропустили первый мяч и пропустили еще 3 гола по ходу игры.

"ПСЖ" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив "Барселону" со счетом 4:1.

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