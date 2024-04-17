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"ПСЖ" в ответном матче разгромил "Барселону" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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Футболисты "ПСЖ" Нуну Мендеш и Витинья
Футболисты "ПСЖ" Нуну Мендеш и Витинья: David Ramos/Getty Images

Французский футбольный клуб "ПСЖ" одержал разгромную победу в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА и вышел в следующую стадию турнира, передает NUR.KZ.

Парижане на стадионе "Монжуик" со счетом 4:1 разгромили каталонскую "Барселону".

Напомним, "сине-гранатовые" одержали победу в первом матче со счетом 3:2. В этой игре «Барса» так же забила первый гол, бразилец Рафинья отличился уже на 12-й минуте. Однако в середине первого тайма каталонцы начали испытывать серьезные проблемы в обороне, на 29-й минуте был удален центральный защитник Рональд Араухо.

На 40-й минуте ответный гол "ПСЖ" в матче забил Усман Дембеле. На 54-й минуте Витор Феррейра увеличил разрыв и сравнял счет по сумме двух встреч. Два последних гола в ворота "кулес" забила главная звезда парижского клуба Киллиан Мбаппе, с пенальти на 61-й и на добивании на 89-й.

"Барселона" -"ПСЖ" 1:4 (4:6)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2086058-pszh-v-otvetnom-matche-razgromil-barselonu-i-vyshel-v-polufinal-ligi-chempionov/

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