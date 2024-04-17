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"Боруссия" сенсационно победила "Атлетико" и впервые за 11 лет вышла в полуфинал Лиги чемпионов

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Футболисты "Боруссии" Нико Шлоттербек и Марсель Забитцер
Футболисты "Боруссии" Нико Шлоттербек и Марсель Забитцер: Leon Kuegeler/Getty Images

Дортмундская "Боруссия" на своем поле одержала победу над мадридским ФК "Атлетико" во втором матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

В первой встрече "матрасники" одержали победу со счетом 2:1.

Во второй игре дортмундцы взяли реванш, обыграв "Атлетико" со счетом 4:2 и завоевали себе путевку в полуфинал по сумме двухматчевого противостояния.

Первый забитый мяч на свой счет записал полузащитник "Боруссии" Юлиан Брандт (34-я минута), спустя две минуты преимущество немецкой команды удвоил Йен Матсен.

Во втором тайме защитник "шмелей" Матс Хуммельс срезал мяч в свои ворота (автогол, 49-я минута), на 64-й минуте сравнял Анхель Корреа. Однако далее футболисты "Боруссии" Никлас Фюллькруг (71) и Марсель Забитцер с разницей в три минуты поразили ворота Яна Облака и вывели свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.

В последний раз дортмундцы выходили в 1/2 финала ЛЧ в сезоне 2012/13, тогда клуб под руководством Юргена Клоппа дошел до финала, где уступил "Баварии".

"Боруссия" Дортмунд – "Атлетико" Мадрид 4:2 (5:4)

В полуфинале команде будет противостоять "ПСЖ", который разгромил "Барселону" в ответном матче.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2086061-borussiya-sensatsionno-pobedila-atletiko-i-stala-vtorym-polufinalistom-ligi-chempionov/

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