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"Ордабасы" и "Кызыл-Жар" вышли в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу

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Бразильский футболист Реджиналдо
Реджиналдо. Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" и петропавловский "Кызыл-Жар" вошли в число четвертьфиналистов Кубка Казахстана по футболу, выбив соперников из Первой лиги, передает NUR.KZ.

Заключительные встречи 1/8 финала турнира проходят в воскресенье.

"Ордабасы" на выезде играл с "Таразом". Матч на Центральном стадионе завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились бразилец Реджиналдо (36 минута) и казахстанец Еркебулан Тунгышбаев (37).

В следующем раунде действующий чемпион страны встретится с победителем матча между "Актобе" и талдыкорганским "Жетысу".

"Кызыл-Жар" также играл на выезде, его соперником был шымкентский "Онтустик". Встреча на стадионе БИИК завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. В составе петропавловцев отличились казахстанец Мади Хасейн (69) и португалец Рубен Брижиду (71), единственный мяч хозяев забил казахстанец Дияс Домбай (27).

После вылета "Тараза" и "Онтустика" в Кубке Казахстана не осталось команд, которые не представляют высший дивизион. "Кызыл-Жар" в четвертьфинале сыграет с победителем встречи между семейским "Елимаем" и карагандинским "Шахтером".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2084555-ordabasy-i-kyzyl-zhar-vyshli-v-14-finala-kubka-kazahstana-po-futbolu/

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