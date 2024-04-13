"Бешикташ" Зайнутдинова сохранил за собой место в зоне еврокубков

Футбольный клуб "Бешикташ", цвета которого защищает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграл вничью в матче 32-го тура турецкой Суперлиги, передает NUR.KZ.
В домашней игре "Бешикташ" упустил победу над ФК "Самсунспор". Стамбульский клуб имел преимущество на протяжении большей части встречи. Первый гол в матче забил 18-летний нападающий команды Семих Кылычсой.
Ответный мяч забил нападающий "Самсунспора" Эмре Кылынч, реализовавший свой момент на 68-й минуте.
Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Отметим, что лучший бомбардир в истории Национальной сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл на поле 85 минут, после чего его заменил защитник Умут Мераш.
Благодаря этой ничьей "Бешикташ" сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице, что позволит команде выступить в квалификационном раунде Лиги конференций следующего сезона. Однако до конца чемпионата осталось еще 6 туров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2084318-beshiktash-zaynutdinova-sohranil-za-soboy-mesto-v-zone-evrokubkov/