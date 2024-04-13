Одноклубника Карима Бензема ударили плетью после поражения в финале турнира (видео)

Марокканский форвард футбольного клуба "Аль-Иттихад" Абдерразак Хамдалла подвергся нападению со стороны болельщика после поражения в финале Суперкубка Саудовской Аравии, передает NUR.KZ.

В финальной игре турнира "Аль-Иттихад", в составе которого также выступает обладатель "Золотого мяча"-2022 Карим Бензема, потерпел разгромное поражение от "Аль-Хиляля" со счетом 4:1.

На кадрах ниже изображена потасовка между Хамдаллой и одним из болельщиков после игры. Сначала они перекрикиваются, после чего футболист облил фаната водой, в ответ зритель нанес удар плетью по спортсмену.

Дальнейшая судьба мужчины с плетью неизвестна, охрана стадиона отвела его от камеры, а Абдерразака отвели в подтрибунное помещение.

Причина конфликта неизвестна, в пресс-службе команды данный инцидент никак не прокомментировали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.