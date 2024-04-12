Голевой "перестрелкой" завершился матч скандального турецкого клуба в 1/4 финала Лиги конференций

Сегодня, 12 апреля завершились первые матчи четвертьфинального раунда Лиги конференций УЕФА, в рамках которого турецкий "Фенербахче" в гостях уступил греческому "Олимпиакосу", передает NUR.KZ.

"Фенербахче" после скандального выступления в финале Суперкубка Турции проиграл "Олимпиакосу" со счетом 3:2.

Первый гол в матче был забит уже на восьмой минуте, греческий полузащитник Константинос Фортунис поразил ворота стамбульского клуба и открыл счет в матче. Турки пытались отыграться, забив два ответных мяча во втором тайме, однако этого оказалось недостаточно.

"Олимпиакос" – "Фенербахче" 3:2

Голы: 8 Фортунис, 32 Йоветич, 57 Чикиньо – 68 Тадич (пен.), 74 Кахведжи.

Остальные результаты первых игр 1/4 финала Лиги конференций выглядят следующим образом:

"Виктория" – "Фиорентина" 0:0;

"Астон Вилла" – "Лилль" 2:1;

"Брюгге" – "ПАОК" 1:0.

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