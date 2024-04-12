Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Голевой "перестрелкой" завершился матч скандального турецкого клуба в 1/4 финала Лиги конференций

Опубликовано:

Защитник "Фенербахче" Леонардо Бонуччи
Защитник "Фенербахче" Леонардо Бонуччи: Ayhan Mehmet/Anadolu via Getty Images

Сегодня, 12 апреля завершились первые матчи четвертьфинального раунда Лиги конференций УЕФА, в рамках которого турецкий "Фенербахче" в гостях уступил греческому "Олимпиакосу", передает NUR.KZ.

"Фенербахче" после скандального выступления в финале Суперкубка Турции проиграл "Олимпиакосу" со счетом 3:2.

Первый гол в матче был забит уже на восьмой минуте, греческий полузащитник Константинос Фортунис поразил ворота стамбульского клуба и открыл счет в матче. Турки пытались отыграться, забив два ответных мяча во втором тайме, однако этого оказалось недостаточно.

"Олимпиакос" – "Фенербахче" 3:2

Голы: 8 Фортунис, 32 Йоветич, 57 Чикиньо – 68 Тадич (пен.), 74 Кахведжи.

Остальные результаты первых игр 1/4 финала Лиги конференций выглядят следующим образом:

"Виктория" – "Фиорентина" 0:0;

"Астон Вилла" – "Лилль" 2:1;

"Брюгге" – "ПАОК" 1:0.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2083409-golevoy-perestrelkoy-zavershilsya-match-skandalnogo-turetskogo-kluba-v-14-finala-ligi-konferentsiy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.