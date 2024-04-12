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Сенсационным разгромом завершился матч "Ливерпуля" в 1/4 финала Лиги Европы

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Футболисты "Ливерпуля" Доминик Собослаи и Ибраима Конате
Футболисты "Ливерпуля" Доминик Собослаи и Ибраима Конате: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Первый матч четвертьфинальной стадии Лиги Европы УЕФА между "Ливерпулем" и футбольным клубом "Аталанта" завершился сенсационной победой итальянской команды, передает NUR.KZ.

Матч прошел на домашней арене мерсисайдцев – стадионе "Энфилд".

"Ливерпуль" является одним из потенциальных претендентов на титул чемпионов АПЛ в текущем сезоне, "Аталанта" же идет на шестой строчке в Серии А, однако это не помешало подопечным Джан Пьеро Гасперини одержать гостевую победу со счетом 3:0.

"Ливерпуль" – "Аталанта" 0:3

Голы: 38, 60 Джанлука Скамакка, Марио Пашалич 83.

Во второй четвертьфинальной паре португальская "Бенфика" с минимальной разницей в счете обыграла "Олимпик Марсель".

Первый гол забил полузащитник португальского клуба Рафа Силва (16), далее обоюдными голами отметились звездные ветераны Анхель Ди Мария и Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Бенфика" – "Олимпик Марсель" 2:1

Голы: 16 Рафа Силва, 52 Анхель Ди Мария - Пьер-Эмерик Обамеянг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2083403-sensatsionnym-razgromom-zavershilsya-match-liverpulya-v-14-ligi-evropy/

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