Европейский эксперт заявил, что Неймар может стать одноклубником Нуралы Алипа

Португальский футбольный агент Пауло Барбоза прокомментировал возможность потенциального трансфера бразильца Неймара в "Зенит", передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Напомним, что в клубе из Санкт-Петербурга выступает защитник Национальной сборной Казахстана Нуралы Алип.

""Зенит" может пригласить Неймара. Но надо понимать, что у него была очень сложная травма и операция. В его возрасте всегда стоит вопрос, как он сможет вернуться на прежний уровень. Если он успешно восстановится, то он может рассмотреть вариант с "Зенитом", — сказал Барбоза.

На данный момент Неймар является игроком саудовского ФК "Аль-Хиляль", однако звездный футболист находится на реабилитации после травмы мениска. В последний раз экс-игрок "Барселоны" и "ПСЖ" выходил на поле 18 октября прошлого года, когда и получил травму.

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