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Григорий Бабаян прокомментировал предложение возглавить сборную Казахстана по футболу

Опубликовано:

Григорий Бабаян
Григорий Бабаян. Фото: ФК "Астана"

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян прокомментировал предложении возглавить сборную Казахстана до нынешнего рулевого команды Магомеда Адиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"До Адиева вам по видео позвонил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов и пригласил в сборную Казахстана. Вы на тот момент работали в ЦСКА и сказали, что это невозможно, потому что у вас есть определенные обязательства и отказались от предложения.

– Все верно, но только мы общались не по видеозвонку. Был звонок, просто спросили мое мнение. Там был всего лишь короткий разговор. Я сказал, что сейчас тружусь в ЦСКА и не могу все это совместить. Также добавил, что у меня нет опыта работы в качестве главного тренера сборной. Конечно, это был шанс. Однако моя заслуга в том, что, благодаря моему отказу, Адиев сейчас главный тренер сборной. Думаю, у нас сейчас сильная сборная", - рассказал Бабаян.

Напомним, на прошлой неделе главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев занял аналогичный пост в грозненском "Ахмате" на правах совмещения. Дебютный матч российского специалиста в новом клубе завершился поражением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2082269-grigoriy-babayan-prokommentiroval-predlozhenie-vozglavit-sbornuyu-kazahstana-po-futbolu/

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