Григорий Бабаян прокомментировал предложение возглавить сборную Казахстана по футболу

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян прокомментировал предложении возглавить сборную Казахстана до нынешнего рулевого команды Магомеда Адиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"До Адиева вам по видео позвонил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов и пригласил в сборную Казахстана. Вы на тот момент работали в ЦСКА и сказали, что это невозможно, потому что у вас есть определенные обязательства и отказались от предложения.

– Все верно, но только мы общались не по видеозвонку. Был звонок, просто спросили мое мнение. Там был всего лишь короткий разговор. Я сказал, что сейчас тружусь в ЦСКА и не могу все это совместить. Также добавил, что у меня нет опыта работы в качестве главного тренера сборной. Конечно, это был шанс. Однако моя заслуга в том, что, благодаря моему отказу, Адиев сейчас главный тренер сборной. Думаю, у нас сейчас сильная сборная", - рассказал Бабаян.

Напомним, на прошлой неделе главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев занял аналогичный пост в грозненском "Ахмате" на правах совмещения. Дебютный матч российского специалиста в новом клубе завершился поражением.

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