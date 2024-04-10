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"Реал" упустил преимущество над "Ман Сити", "Арсенал" завоевал ничью у "Баварии": результаты первых матчей 1/4 финала ЛЧ

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Эрлинг Холанд и Винисиус Джуниор
Эрлинг Холанд и Винисиус Джуниор: David Ramos/Getty Images

Сегодня состоялись матчи первых четвертьфинал пар в Лиге чемпионов УЕФА, мадридский "Реал" на своем стадионе принял "Манчестер Сити", а "Арсенал" дома сразился с "Баварией", передает NUR.KZ.

Мюнхенцы в гостевой игре пропустили первый гол на 12-й минуте, момент реализовал главный страйкер команды Букайо Сака. Далее два мяча в ворота "Арсенала" забили Серж Гнабри (18-я минута) и Харри Кейн, реализовавший пенальти на 32-й минуте.

Ничью для лондонцев вырвал Леандро Троссард (76).

"Арсенал" - "Бавария" 2:2

На "Сантьяго Бернабеу" также не смогли определить победителя. Португалец Бернарду Силва забил гол в ворота "Реала" уже на второй минуте, после чего "сливочные" ответили точными ударами Рубена Диаша (12) и Родриго (14).

Во втором тайме сравнял счет Фил Фоден (66), а гол защитника Йошко Гвардиола привел "горожан" к камбэку, однако Федерико Вальверде на 79-й минуте в очередной раз установил равенство на табло.

"Реал" - "Манчестер Сити" 3:3

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2081954-real-upustil-preimuschestvo-nad-man-siti-arsenal-zavoeval-nichyu-u-bavarii-rezultaty-pervyh-matchey-14-finala-lch/

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