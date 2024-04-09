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Сборная Казахстана по футболу разгромила Грузию в отборе Евро-2024

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Матч Грузия - Казахстан
Матч Грузия - Казахстан. Фото: Казахстанская федерация футбола

Женская молодежная сборная Казахстана по футболу (U-19) разгромно обыграла Грузию в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы-2024, передает NUR.KZ.

Матч проходил в столице Грузии - Тбилиси. Первыми счет в матче открыли хозяйки поля на 4-й минуте. Затем казахстанская сборная смогла отыграться силами Валерии Поповой.

Во втором тайме она же оформила дубль и вывела команду вперед. Забитым мячом также отметились Аяжан Кожабекова и Казына Норбавева. Под занавес встречи был установлен окончательный счет, когда гости оформили пятый гол усилиями Адии Аскаровой. Таким образом, итоговый результат - 5:1, победа казахстанских девушек.

Отметим, сегодня также в рамках квалификации на ЧЕ-2025 сыграет и женская взрослая сборная. Национальная команда встретится в Бухаресте с Румынией. Матч начнется в 21:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2081819-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-razgromila-gruziyu-v-otbore-na-evro-2025/

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