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Глава казахстанского футбола раскрыл детали переговоров о матче со сборной России

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов заявил, что организация не ведет переговоры о товарищеском матче со сборной России, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости Спорт.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о возможном проведении встречи между национальными командами Казахстана и России.

"Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведется, но мы оставляем эту возможность открытой. Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с Российским футбольным союзом (РФС). Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения", — заявил Барменкулов.

На данный момент сборная России не выступает на официальных международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда отстранена после начала военных действий на территории Украины в феврале 2022 года. По словам Барменкулова, на фоне санкций РФС не стоит рассматривать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

"Считаю, что Россия все-таки ближе к европейским странам. Думаю, что ситуация стабилизируется. Важно, чтобы спорт не страдал от политических разногласий", — резюмировал глава КФФ.

Напомним, Барменкулов также высказался о совмещении Магомедом Адиевым работы главным тренером в сборной Казахстана и грозненском "Ахмате".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2081741-glava-kazahstanskogo-futbola-raskryl-detali-peregovorov-o-matche-so-sbornoy-rossii/

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