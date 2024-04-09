Футбольная лига пожертвует прибыль с билетов в помощь пострадавшим от паводков

Юношеская футбольная лига заявила в своих социальных сетях, что всю прибыль с билетов матча открытия "Тараз - Астана" направит в помощь пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ.

Вся прибыль, полученная от продажи билетов на матч-открытие второго сезона QJ League, будет направлена в фонд помощи пострадавшим от паводков.

«Сейчас наши сограждане, часть нашей большой семьи, проходят большое испытание, и мы не можем позволить себе остаться равнодушными. Мы должны быть всегда рядом в сложное время и оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Уверен, что все вместе мы сможем справиться с этой бедой, чтобы наши соотечественники смогли быстрее вернуться к нормальной жизни», - заявил председатель попечительского совета QJ League ТимурТурлов.

Отметим, в матче-открытия 20 апреля в 15:00 на Центральном стадионе Тараза встретятся местный «Тараз» и столичная «Астана».

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