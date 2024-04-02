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Стало известно, где стартует второй сезон юношеской футбольной лиги

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матч-открытие первого сезона
матч-открытие первого сезона. Фото: Пресс-служба QJ League

В столице прошла пресс-конференция юношеской футбольной лиги Казахстана, приуроченная к старту второго сезона, на которой руководитель блока медиа и маркетинга QJ League Антон Лысяк рассказал корреспонденту NUR.KZ о том как пройдет матч-открытие.

В прошлом году в Казахстане прошел первый в истории отечественного футбола сезон Qazaqstan Juniors League (QJ League), который был очень успешным. В дебютном розыгрыше QJ League приняли участие 12 команд из разных регионов страны.

Второй сезон лиги откроется матчем в Таразе 20 апреля. Организаторы надеются повторить успех прошлого года и собрать полные трибуны болельщиков.

"В этом году мы стартуем матчем "Тараз - Астана". Прошлый раз у нас здесь был матч-дэй собрали 12 тысяч зрителей хотели бы повторить этот результат. Это челлендж для нас самих, потому что многие говорили, что это где-то везение, случай, мы хотим в этом году показать что системная работа приводит к таким результатам, чтобы повторить.
Будет обширная шоу-программа для болельщиков, выступление артистов, также, как всегда будет много разных розыгрышей. Мы стараемся привлечь людей на трибуны. Наша задача и задача клубов этих людей на трибунах задержать. То есть одно дело их туда привезти, а другое чтобы они получили там комфортное условие, питание и шоу-программу", - заявляет Антон Лысяк.

На прошлой неделе прошла первая национальная спортивная премия, в которой юношеская лига выиграла в номинации "Лучшая организация года". QJ League отмечает, что они готовы повторить успех и в следующем году.

"Мы так резво появились. Сделали много разных проектов. Очень приятно, но будет круче, если мы сможем такую же премию получить в следующем году. Для нас челлендж, что это не случайность и это наша работа. Мы все усилию будем к этому прикладывать, чтобы продолжать показывать такой результат", - подытожил глава блока медиа и маркетинга QJ League.

Об итогах первого сезона и нововведениях перед новым стартом также рассказал исполнительный директор лиги Александр Орлов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2077697-stalo-izvestno-gde-startuet-vtoroy-sezon-yunosheskoy-futbolnoy-ligi/

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