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"Зенит" с Алипом в составе одержал "сухую" победу и сохранил лидерство в РПЛ

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Футболист "Зенита" Нуралы Алип
Нуралы Алип: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, одержал победу в матче 22-го тура Российской премьер-лиги, передает NUR.KZ.

"Зенит" дома принимал ФК "Балтика" из Калининграда. Встреча завершилась "сухой" победой хозяев с минимальной разницей в счете 1:0. Единственный гол по ходу игры забил 18-летний Педро дос Сантос, отличившийся победным дублем в прошлом матче команды со "Спартаком".

Отметим, что Нуралы Алип попал в стартовый состав и отыграл на поле 74 минуты, после чего главный тренер команды Сергей Семак принял решение заменить казахстанца, на его место вышел бразилец Родриган.

После 22-х игр петербургский клуб занимает лидерскую позицию в таблице РПЛ, набрав 44 очка. Ближайший преследователь – ФК "Краснодар" отстает лишь на одно очко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2080442-zenit-s-alipom-v-sostave-oderzhal-suhuyu-pobedu-i-sohranil-liderstvo-v-rpl/

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