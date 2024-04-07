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"Астана" сенсационно проиграла аутсайдеру Казахстанской премьер-лиги

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Колумбийский футболист Роджер Каньяс
Роджер Каньяс. Фото: Пресс-служба ФК "Шахтер" (Караганда)

Карагандинский "Шахтер" одержал победу над "Астаной" в домашнем матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу и набрал первые очки в сезоне, передает NUR.KZ.

Встреча на Центральном стадионе "Шахтер" завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил капитан карагандинцев Роджер Каньяс Хенао.

Колумбийский полузащитник на 26-й минуте оказался первым на подборе после отскока мяча и мощным ударом из-за пределов штрафной отправил его в ворота от перекладины.

"Шахтер" после трех поражений на старте КПЛ набрал первые очки. С тремя баллами команда поднялась на 11-е место. Следующий матч карагандинцы проведут 14 апреля в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана на выезде против семейского "Елимая".

"Астана" проиграла второй подряд матч КПЛ. С шестью очками столичная команда занимает шестое место, но после встречи "Турана" и "Ордабасы" может опуститься на строчку ниже. Следующую игру астанчане проведут 13 апреля в 1/8 финала Кубка Казахстана. Соперником по выездному матчу будет другой столичный клуб "Женис".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2080391-astana-sensatsionno-proigrala-autsayderu-kazahstanskoy-premer-ligi/

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