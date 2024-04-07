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"Атлетик" обыграл "Мальорку" в серии пенальти и впервые за 40 лет завоевал Кубок Испании

Опубликовано:

Игроки ФК "Атлетик"
Игроки ФК "Атлетик": CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images

Сегодня, 7 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании по футболу, где за трофей поборолись "Атлетик" из Бильбао и футбольный клуб "Мальорка", передает NUR.KZ.

Финальная встреча состоялась на "Олимпийском" стадионе в Севилье.

В основное время команды забили по одному голу, первым забил нападающий "Мальорки" Даниэль Родригес Васкес, реализовавший свой момент на 21-й минуте игры. Ответный гол "Атлетика" Ойан Сансет на 50-й минуте.

В дополнительное время команды не смогли огорчить друг друга, более чем 120 минут не хватило "Атлетику" и "Мальорке", чтобы определить нового обладателя кубка страны.

В серии пенальти команда из Страны Басков реализовала все четыре 11-метровых удара и завоевала этот трофей впервые за последние 40 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2080163-atletik-obygral-malyorku-v-serii-penalti-i-vpervye-za-40-let-zavoeval-kubok-ispanii/

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