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"Кайрат" возглавил таблицу Казахстанской премьер-лиги

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Бразильский футболист Элдер Сантана
Элдер Сантана. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" сыграл вничью с талдыкорганским "Жетысу" в матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу и стал единоличным лидером турнира, передает NUR.KZ.

Встреча команд состоялась на Центральном стадионе Алматы и завершилась нулевой ничьей. В начале матча главный судья при помощи системы VAR отменил гол бразильского форварда хозяев Жоао Пауло из-за офсайда.

В середине первого тайма вратарь "Жетысу" Арсен Сиукаев дважды за три минуты отразил пенальти. Обе неудачные попытки одиннадцатиметрового выполнил Пауло. Рефери постановил перебить пенальти из-за того, что в первом эпизоде некоторые футболисты гостей вбежали в штрафную площадь до удара.

Благодаря ничьей "Кайрат" набрал восемь очков после четырех матчей и единолично возглавил турнирную таблицу. Обойти алматинцев по итогам тура могут "Актобе" и "Астана", которые проведут свои встречи в воскресенье.

"Жетысу" набрал четыре очка за три матча и сохранил девятую позицию в таблице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2080100-kayrat-vozglavil-tablitsu-kazahstanskoy-premer-ligi/

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