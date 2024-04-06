"Кайрат" возглавил таблицу Казахстанской премьер-лиги

Алматинский "Кайрат" сыграл вничью с талдыкорганским "Жетысу" в матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу и стал единоличным лидером турнира, передает NUR.KZ.

Встреча команд состоялась на Центральном стадионе Алматы и завершилась нулевой ничьей. В начале матча главный судья при помощи системы VAR отменил гол бразильского форварда хозяев Жоао Пауло из-за офсайда.

В середине первого тайма вратарь "Жетысу" Арсен Сиукаев дважды за три минуты отразил пенальти. Обе неудачные попытки одиннадцатиметрового выполнил Пауло. Рефери постановил перебить пенальти из-за того, что в первом эпизоде некоторые футболисты гостей вбежали в штрафную площадь до удара.

Благодаря ничьей "Кайрат" набрал восемь очков после четырех матчей и единолично возглавил турнирную таблицу. Обойти алматинцев по итогам тура могут "Актобе" и "Астана", которые проведут свои встречи в воскресенье.

"Жетысу" набрал четыре очка за три матча и сохранил девятую позицию в таблице.

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