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Вратарь дважды за три минуты отразил пенальти в матче чемпионата Казахстана

Опубликовано:

Российский футбольный вратарь Арсен Сиукаев
Арсен Сиукаев. Фото: Пресс-служба ФК "Жетысу"

Голкипер талдыкорганского "Жетысу" Арсен Сиукаев два раза в течение трех минут отразил пенальти в матче чемпионата Казахстана по футболу с алматинским "Кайратом", передает NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках четвертого тура. В середине первого тайма главный судья с помощью системы VAR зафиксировал нарушение правил на бразильце Элдере Сантане в штрафной площади гостей.

Пенальти от алматинцев отправился исполнять Жоао Пауло. При первой попытке бразильский форвард не смог переиграть Сиукаева, который отразил удар.

Однако главному арбитру просигнализировали о возможном нарушении правил. После просмотра видеоповтора он зафиксировал, что некоторые футболисты "Жетысу" забежали в штрафную площадь до удара.

Рефери постановил перебить пенальти. К одиннадцатиметровой отметке вновь подошел Пауло, однако опять не смог забить. После его второго удара Сиукаев плотно забрал мяч.

На момент публикации в матче завершался первый тайм. Счет не был открыт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2080085-vratar-dva-raza-za-tri-minuty-otrazil-penalti-v-matche-chempionata-kazahstana/

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