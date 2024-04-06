Вратарь дважды за три минуты отразил пенальти в матче чемпионата Казахстана

Голкипер талдыкорганского "Жетысу" Арсен Сиукаев два раза в течение трех минут отразил пенальти в матче чемпионата Казахстана по футболу с алматинским "Кайратом", передает NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках четвертого тура. В середине первого тайма главный судья с помощью системы VAR зафиксировал нарушение правил на бразильце Элдере Сантане в штрафной площади гостей.

Пенальти от алматинцев отправился исполнять Жоао Пауло. При первой попытке бразильский форвард не смог переиграть Сиукаева, который отразил удар.

Однако главному арбитру просигнализировали о возможном нарушении правил. После просмотра видеоповтора он зафиксировал, что некоторые футболисты "Жетысу" забежали в штрафную площадь до удара.

Рефери постановил перебить пенальти. К одиннадцатиметровой отметке вновь подошел Пауло, однако опять не смог забить. После его второго удара Сиукаев плотно забрал мяч.

На момент публикации в матче завершался первый тайм. Счет не был открыт.

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