Разгромом завершился первый матч нового тура чемпионата Казахстана по футболу

Петропавловский "Кызыл-Жар" одержал крупную домашнюю победу над астанинским "Женисом" в стартовом матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Карасай" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе "Кызыл-Жара" отличились белорусский полузащитник Евгений Березкин (23 минута), хорватский защитник Зоран Нижич (56), черногорский форвард Борис Цмилянич (71) и украинский нападающий Алексей Щебетун (81).

Это четвертый разгром в нынешнем сезоне КПЛ. "Кызыл-Жар" дважды крупно побеждал, "Женис" — проигрывал.

После четырех матчей петропавловская команда набрала семь очков и догнала лидеров таблицы — "Тобол" и "Кайрат". Однако у алматинцев есть игра в запасе. Костанайцы нынешний тур пропускают.

В активе "Жениса" осталось три очка после четырех матчей. Астанчане занимают десятое место в таблице.

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