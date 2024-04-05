Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грубая вратарская ошибка определила нового лидера АПЛ (видео)

Опубликовано:

Игроки "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк и Дарвин Нуньез
Игроки "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк и Дарвин Нуньез: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

"Ливерпуль" одержал победу в домашней игре против футбольного клуба "Шеффилд Юнайтед" в рамках 30-го тура Английской премьер-лиги, сообщает NUR.KZ.

"Мерсисайдцы" одержали победу со счетом 3:1, что позволило команде вновь возглавить таблицу национального чемпионата за 8 туров до его окончания.

Отличительным моментом встречи стал первый гол "Ливерпуля". На 17-й минуте голкипер "Шеффилда" Иво Грбич выбил мяч прямо в нападающего "красных" Дарвина Нуньеза, после чего мяч отскочил прямо в сетку ворот.

Данная победа позволила подопечным Юргена Клоппа закрепиться на лидерской позиции в таблице АПЛ. "Ливерпуль" оторвался от своего ближайшего соперника – лондонского "Арсенала" на два очка, при этом обе команды сыграли одинаковое количество матчей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2079221-grubaya-vratarskaya-oshibka-opredelila-novogo-lidera-apl-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.