Грубая вратарская ошибка определила нового лидера АПЛ (видео)

"Ливерпуль" одержал победу в домашней игре против футбольного клуба "Шеффилд Юнайтед" в рамках 30-го тура Английской премьер-лиги, сообщает NUR.KZ.

"Мерсисайдцы" одержали победу со счетом 3:1, что позволило команде вновь возглавить таблицу национального чемпионата за 8 туров до его окончания.

Отличительным моментом встречи стал первый гол "Ливерпуля". На 17-й минуте голкипер "Шеффилда" Иво Грбич выбил мяч прямо в нападающего "красных" Дарвина Нуньеза, после чего мяч отскочил прямо в сетку ворот.

Данная победа позволила подопечным Юргена Клоппа закрепиться на лидерской позиции в таблице АПЛ. "Ливерпуль" оторвался от своего ближайшего соперника – лондонского "Арсенала" на два очка, при этом обе команды сыграли одинаковое количество матчей.

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