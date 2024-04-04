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Сборная Казахстана по футболу потеряла позиции в рейтинге ФИФА

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Сборная Казахстана по футболу рядом с флагом
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Национальная сборная Казахстана по футболу сместилась на три позиции и теперь занимает 103-е место в рейтинге ФИФА, передает NUR.KZ.

Ранее, подопечные Магомеда Адиева удерживали позиции в топ-100. В последних двух официальных матчах сборная Казахстана потерпела поражение. В отборочном цикле на чемпионат Европы казахстанские футболисты уступили Греции с разгромным счетом - 5:0.

В утешительном товарищеском поединке против Люксембурга казахстанская команда также не смогла одержать победу.

Лидерство в мировом рейтинге продолжает удерживать действующие чемпионы - сборная Аргентины. Следом за ней без изменений идет Франция. На третьей строчке произошли изменения. Теперь топ-3 замыкает Бельгия, которая обогнала сборную Англии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2078816-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-poteryala-pozitsii-v-reytinge-fifa/

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