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Вратарь сборной Казахстана прокомментировал свой дебют перед актюбинскими болельщиками

Опубликовано:

Игорь Шацкий. Голкипер сборной
Игорь Шацкий. Вратарь: Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images

Голкипер «Актобе» и национальной сборной Казахстана Игорь Шацкий подвел итоги матча с «Женисом», передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

«Вся команда молодцы, отработали здорово. Был потрясающий день, потрясающая победа, потрясающая атмосфера на стадионе. Соперник тоже хотел выиграть, но это спорт, с нашей стороны было бы не совсем хорошо, выступить по-другому», - заявил Шацкий.

А также поделился ощущениями от дебюта перед актюбинскими болельщиками:

«Ощущения невероятные, на стадионе была супер атмосфера. Актобе есть Актобе. Больше нечего добавить», - подытожил вратарь.

Напомним, актюбинский клуб одержал победу над столичной команды в рамках третьего тура Казахстанской премьер-лиги со счетом 3:0. На данный момент "Актобе" занимает третье место, имея в своем активе 6 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2078777-vratar-sbornoy-kazahstana-prokommentiroval-svoy-debyut-pered-aktyubinskimi-bolelschikami/

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