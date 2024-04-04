Стала известна дата прощального матча Златана Ибрагимовича

Известный экс-футболист Златан Ибрагимович проведет прощальный товарищеский матч за сборную Швеции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт федерации футбола страны.

42-летний Ибрагимович завершил профессиональную карьеру в прошлом году, его последним клубом стал итальянский "Милан". В сезоне 2022/23 швед провел четыре матча, в которых забил один гол, из-за проблем со здоровьем он не выходил на поле и не смог провести заключительный матч в карьере.

"8 июня мужская сборная проведет товарищеский матч с Сербией, который будет важным для сборной сине-желтых Йона Даля Томассона. Швеция все еще находится в начале новой сине-желтой эры, и игра с Сербией станет важным показателем перед осенними соревновательными играми.

Кроме того, вместе мы заполним "Френдс-Арену", чтобы отдать дань уважения Златану Ибрагимовичу. Это будет мощный момент, который вы не захотите пропустить", - говорится в официальном сообщении.

Златан является лучшим бомбардиром в истории своей сборной, на его счету 62 гола в 122 матчах.

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