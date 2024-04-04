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Казахстанский футболист помог команде выйти в полуфинал Кубка Израиля

Опубликовано:

Артур Шушеначев
Артур Шушеначев. Фото: instagram/hbsfc

"Хапоэль" из Беэр-Шевы, в составе которого выступает казахстанец Артур Шушеначев, обыграл одноименный клуб из Петах-Тиквы в четвертьфинале Кубка Израиля по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч с пенальти забил португальский защитник Элдер Лопеш на 44-й минуте.

Шушеначев вышел на поле в стартовом составе. На 36-й минуте он получил желтую карточку, а на 56-й был заменен. Таким образом, в активе казахстанского форварда остается два гола в девяти встречах за "Хапоэль".

В параллельном матче "Маккаби" из Нетании со счетом 3:1 обыграл одноименную команду из Хайфы. Другими полуфиналистами Кубка Израиля ранее стали "Маккаби" из Петах-Тиквы и "Хапоэль" из Ноф-ха-Галиля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2078513-kazahstanskiy-futbolist-pomog-komande-vyyti-v-polufinal-kubka-izrailya/

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