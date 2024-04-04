Нуралы Алип помог "Зениту" одержать волевую победу над "Спартаком" в Кубке России

Санкт-петербургский "Зенит" одержал выездную победу над московским "Спартаком" в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча на "Лукойл Арене" в столице России завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В первом тайме спартаковцы вышли вперед благодаря голу костариканца Манфреда Угальде (12 минута). После перерыва "Зенит" не только отыгрался, но и добился победы. Дубль оформил бразилец Педро (55 и 65).

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе петербуржцев. Футболист в конце первого тайма получил желтую карточку, а в перерыве был заменен на бразильца Нино.

Ответный матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 17 апреля. Победитель серии выйдет в финал Пути РПЛ Кубка России, откуда в случае успеха попадет в решающую игру турнира.

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