Люди в масках ворвались на футбольную базу и угрожали белорусскому тренеру

Группа мужчин прервала тренировку команды "Заглембе" из польского города Сосновца, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление футбольного клуба в социальной сети X.

Ранее в СМИ появилась информация, что фанаты проникли на спортивную базу и избили главного тренера "Заглембе" белоруса Александра Хацкевича. Однако агент специалиста Вадим Шаблий отрицает факт насильственных действий.

"Никто Хацкевича не избивал, были только попытки и угрозы в его адрес со стороны непонятных людей, хулиганов. Наше агентство будет защищать Александра Хацкевича в правовом поле и по контракту. Никто его не увольняет, Александр Николаевич собирается сам покинуть "Заглембе", потому что в команде бардак", — цитирует Шаблия "Украинский футбол".

В самом клубе не комментировали сообщения об избиении тренера, но подтвердили факт проникновения неизвестных на территорию базы.

"В среду утром во время тренировки нашей первой команды появилась группа мужчин. Они прервали занятие и поговорили с тренерским штабом и игроками. Приняв во внимание поведение людей в масках, клуб уведомил полицию, которая направила на место патруль. В настоящее время предпринимаются действия по установлению обстоятельств произошедшего.

В то же время сообщаем, что в течение следующих 24 часов мы сообщим о кадровых решениях относительно нашего клуба", — заявили в "Заглембе".

Команда из Сосновца после 25 туров занимает последнее место во втором по силе дивизионе польского футбола. В прошлом туре "Заглембе" потерпел крупное домашнее поражение (0:4) от "Катовице".

По словам Хацкевича, он запер футболистов в раздевалке и заставил их самостоятельно придумывать тактику на последний матч. Белорусский специалист возглавил "Заглембе" в январе 2024 года, его контракт рассчитан до конца июня.

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