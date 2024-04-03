Криштиану Роналду оформил очередной хет-трик и стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду отличился тремя забитыми мячами во второй игре подряд в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу, передает NUR.KZ.

В матче 26-го тура "Аль-Наср", в составе которого выступает португалец, в гостях разгромил ФК "Абха" со счетом 8:0.

Роналду отличился хет-триком в первом тайме, на 11-й, 21-й и 42-й минутах, два гола он забил со штрафного. Также Криштиану отличился голевой передачей на экс-звезду "Ливерпуля" Садио Мане, а после перерыва покинул поле, ему на замену вышел Мушари Аль-Мемер.

"Аль-Наср" после 26 матчей занимает вторую строчку в таблице национального чемпионата, отставая от лидирующего ФК "Аль-Хиляль" на 12 очков (62 и 74 соответственно).

Теперь на счету капитана сборной Португалии 29 голов в 24 играх, это лучший показатель среди всех игроков лиги в нынешнем сезоне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.