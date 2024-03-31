Голевой "засухой" завершился матч "Манчестер Сити" – "Арсенал"

Центральный матч 29-го тура Английской премьер-лиги между лидерами таблицами ФК "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом" обошелся без забитых мячей, передает NUR.KZ.

"Манчестер Сити" – "Арсенал" 0:0.

Команды встретились в Манчестере на стадионе "Этихад". "Горожане" подходили к этому матчу после ничьей с "Ливерпулем" в прошлом туре. Тогда подопечные Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа сыграли со счетом 1:1.

Противостояние с Микелем Артетой является для экс-тренера "Барселоны" принципиальным. Команды делят между собой вторую и третью строчки в турнирной таблице. "Арсенал" отстает от "Ливерпуля", занимающего лидерскую позицию (67), на два очка, "Ман Сити" – на три.

Ничья в этой игре позволила мерсисайдцам удержать первое место в АПЛ.

До завершения английского чемпионата осталось 9 матчей. Все три команды имеют шансы на чемпионство.

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