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Голевой "засухой" завершился матч "Манчестер Сити" – "Арсенал"

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Футболист "Арсенала" Габриэль Мартинелли и защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол
Футболист "Арсенала" Габриэль Мартинелли и защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол: Justin Setterfield/Getty Images

Центральный матч 29-го тура Английской премьер-лиги между лидерами таблицами ФК "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом" обошелся без забитых мячей, передает NUR.KZ.

"Манчестер Сити" – "Арсенал" 0:0.

Команды встретились в Манчестере на стадионе "Этихад". "Горожане" подходили к этому матчу после ничьей с "Ливерпулем" в прошлом туре. Тогда подопечные Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа сыграли со счетом 1:1.

Противостояние с Микелем Артетой является для экс-тренера "Барселоны" принципиальным. Команды делят между собой вторую и третью строчки в турнирной таблице. "Арсенал" отстает от "Ливерпуля", занимающего лидерскую позицию (67), на два очка, "Ман Сити" – на три.

Ничья в этой игре позволила мерсисайдцам удержать первое место в АПЛ.

До завершения английского чемпионата осталось 9 матчей. Все три команды имеют шансы на чемпионство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2076333-golevoy-zasuhoy-zavershilsya-match-manchester-siti-arsenal/

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