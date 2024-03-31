Главный тренер "Астаны" раскритиковал судейство после сенсационного поражения в матче КПЛ

Главный тренер ФК "Астана" Григорий Бабаян высказался о работе арбитров на матче своих подопечных против ФК "Елимай" в рамках третьего тура чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Действующий победитель Первой лиги "Елимай" неожиданно победил "Астану" со счетом 1:0. Кроме того, по ходу встречи был дисквалифицирован игрок столичной команды Алекса Аманович.

"…Я не сторонник критиковать арбитров, но сложилось впечатление, что они умышленно выравнивали положение. Смотрели момент с удалением, Марочкин находится ближе, чем Аманович, может догнать соперника, смотрит VAR, сохраняет красную. Аналогичная атака в другую сторону, судья показывает желтую карточку Камаре за симуляцию. Абсолютно абсурдное решение, не знаю, с чем это связано. На мой взгляд, судейская бригада намеренно сделала все, чтобы развернуть игру", - цитирует Бабаяна пресс-служба "Астаны".

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